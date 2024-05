Basket - Serie A1 2023 2024 | i risultati dei playoff

(Di lunedì 20 maggio 2024) Idi tutte le partite deidellaA1di. Dopo un’intensa stagione regolare, con gli ultimi verdetti legati al piazzamento delle formazioni che sono arrivati solo all’ultima giornata, le migliori otto squadre sono pronte a sfidarsi alla ricerca del titolo di campione d’Italia. Il tabellone ha disegnato ancora un possibile incrocio in finale tra le super potenze Virtus Bologna e Olimpia Milano, ma occhio anche a Brescia e Venezia, che per alcuni tratti hanno anche guidato la classifica, oltre a Reggio Emilia, Pistoia, Trento e Tortona, pronte a giocarsi le proprie carte da outsider. Di seguito, quindi, ideidellaA1di ...

Il LIVE in diretta di Trapani-Verona , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . L’atto che ha inaugurato la Serie ha visto la vittoria della formazione siciliana al termine di una partita equilibrata ...

Il LIVE in diretta di Trapani-Verona , sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . L’atto che ha inaugurato la Serie ha visto la vittoria della formazione siciliana al termine di una partita equilibrata ...

Playoff, quarti di finale: Venezia scappa nel 4° periodo, stende 83-67 Reggio Emilia in gara 5 e vola in semifinale - Playoff, quarti di finale: Venezia scappa nel 4° periodo, stende 83-67 Reggio Emilia in gara 5 e vola in semifinale - basket, serie A - L'Umana Reyer Venezia batte 83-67 la Unahotels Reggio Emilia in gara 5 al Taliercio e vola in semifinale dove troverà Virtus Bologna o Tortona ...

LBA Playoff - Venezia esce nell'ultimo quarto e fa sua la serie battendo una tosta Reggiana: è semifinale - LBA Playoff - Venezia esce nell'ultimo quarto e fa sua la serie battendo una tosta Reggiana: è semifinale - Quarto quarto: Parks segna un canestro difficilissimo sull'ottima pressione difensiva di Chillo, portando Venezia sul +5 all'inizio del periodo decisivo. Black 1/2 dalla lunetta, ...

LIVE – Venezia-Reggio Emilia 83-67: gara-5 quarti di finale playoff Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA) - LIVE – Venezia-Reggio Emilia 83-67: gara-5 quarti di finale playoff serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA) - Il live in diretta di Venezia-Reggio Emilia, sfida valida come gara-5 dei playoff della serie A1 2023/2024 di basket ...