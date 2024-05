Grave incidente al lunapark | cede una giostra - feriti nove bambini

Diverse persone, tra cui almeno 10 bambini , sono rimasti feriti lunedì sera a San Severo in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata da supporto precipitando per alcuni metri. L’incidente è avvenuto durante la festa patronale in onore ...

