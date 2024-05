FOTO – Inter - una torta a misura di campioni | il momento del taglio!

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ancora unspeciale in casa. Durante la serata di gala organizzata a Palazzo Sforzesco Simone Inzaghi e i suoi uomini tagliano unameravigliosa. QUARTO ROUND – I festeggiamenti deid’Italia proseguono e dal prato di San Siro, dopo-Lazio, si spostano al Palazzo Sforzesco di Milano dove è in corso la serata di gala a tema nerazzurro. Nel corso della cena, alla quale hanno partecipato i ragazzi di Simone Inzaghi, insieme alla dirigenzaista e al resto dello staff, anche tanti volti noti che si sono uniti alla celebrazione dello scudetto. Durante la serata di gala in onore dell’non sono mancati i momenti divertenti, anche grazie alla presenza di Paolo Bonolis nel ruolo di presentatore, ed anche quelli più emozionanti come quello ...

