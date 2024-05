Articolo pubblicato lunedì 20 Maggio 2024, 16:32 Due anni fa, in provincia di Bari , è andata in scena quella che sembra essere stata una grottesca e mal riuscita missione punitiva. Due uomini hanno infatti vendicato un presunto tradimento: la ...

Informato di un presunto tradimento subito dalla figlia tredicenne ad opera della sua fidanzatina quattordicenne, il padre della ragazza avrebbe raggiunto l’abitazione dell’altra minore e avrebbe spara to contro l’edificio per vendicarsi, mettendo ...

Sparò contro la casa della fidanzata della figlia 13enne a Bari: arrestato 39enne con precedenti per mafia - Sparò contro la casa della fidanzata della figlia 13enne a Bari: arrestato 39enne con precedenti per mafia - Arrestato a Bari un uomo che avrebbe sparato contro la casa della ex fidanzata della figlia 13enne per vendicare un tradimento ...

