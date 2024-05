Il presidente della Slovacchia chiede di sospendere la campagna elettorale per le europee a seguito dell’attentato al premier Fico

(Di lunedì 20 maggio 2024) IlelettoPeter Pellegrini ha lanciato un appello a tutto il Paese. AalRobertha esortato i partiti alaper le elezioni, previste a giugno. L’appello congiunto Pellegrini chiesto di aspettare a riprendere i dibattiti e la propagandafino anon si riprenda dalle condizioni critiche. Ha invitato le forze politiche, i media e i cittadini a non strumentalizzare l’accaduto, magari ai propri fini, per non acuire la polarizzazionesocietà. Ha detto: Se c’è qualcosa di cui la genteha urgentemente bisogno oggi è ...

Ghana: convoglio presidente Akufo-Addo coinvolto in incidente mortale, lui è "sano e salvo" - Il convoglio del presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, è stato coinvolto in un incidente mortale sul tratto Bunso-Akyem Asafo ...

Ucraina, raccolti 4 milioni di euro in Slovacchia per inviare munizioni a Kiev - Raccolti quattro milioni di euro in slovacchia per comprare e inviare armi a Kiev. L'iniziativa "Munizioni per l'Ucraina" ha avuto oltre 60mila donazioni da parte di persone contrarie alla politica fi ...

Iran, morte Raisi: il recupero delle salme - Roma, 20 mag – Sull'Iran pendono ora dubbi simili a quelli che hanno sconvolto gli analisti un po' più arguti dopo l'attenato al primo ministro della slovacchia Robert Fico: ovvero che in qualche mani ...