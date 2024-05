Hockey ghiaccio - ai Mondiali arrivano le vittorie di Finlandi - Svez -a, Norvegia e Kazakistan

(Di lunedì 20 maggio 2024) Siamo giunti alla penultima giornata della fase a gironi deidisu, Top Division, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Si stanno definendo le quattro squadre per girone che avanzeranno ai quarti di finale con Canada eia che sono al primo posto. GRUPPO A GRAN BRETAGNA-2-5: la sfida vede la partenza a razzo degli scandinavi che si portano subito sul 3-0 con le reti di Vikingstad, Thoresen e Bakke Olsen. Nel secondo periodo arriva anche il 4-0 di Brandsegg-Nygard al 21:18. I britannici reagiscono con Perlini al 24:56, ma di nuovo Bakke Olsen va a segno per il 5-1 al 44:36. Nel finale Betteridge fissa il punteggio sul 5-2 al 47:25.A-DANIMARCA 3-1: dopo due periodi fermi sullo 0-0, nel terzo tempo gli scandinavi cambiano marcia con le ...

