L’abbraccio di Xi

(Di lunedì 20 maggio 2024) I giornali hanno dipinto la visita di Putin a Xi Jinping come un atto di sottomissione della Russia alla Cina. Ma a me non sembra corretto. Manuel Carella via email Gentile lettore, lei ha ragione. È una distorsione della realtà comune alla stampa italiana e occidentale, tutta protesa a denigrare Putin dipingendolo come un “vassallo” o “azionista minore” nell’alleanza sino-russa. Invece il resto del mondo ha ben capito che la Russia è garante della sopravvivenza della Cina in caso Pechino sia aggredita dall’Occidente. L’aggressione non è un’ipotesi fantasiosa ma un fatto concreto sul tavolo, di cui si discute apertamente. Ora, poiché la Russia assicura la vita alla Cina, Pechino farà tutto ciò che sarà necessario per mantenere unita e forte la Russia. Altro che “socio di minoranza”. Cina e Russia formano un’imbattibile alleanza strategica, necessaria a entrambe perché sanno che simul ...