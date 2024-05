Basket | Venezia fatica fino alla fine - ma batte Reggio Emilia e va in semifinale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si è appena conclusa al Taliercio gara-5 dei quarti di finale della Serie A die sul parquet si sono giocate in quaranta minuti l’accesso alle semifinali l’Umana Reyere l’Unahotels. Una sfida che dopo le prime quattro partite prometteva equilibrio ed emozioni e così è stato. Ecco come è andata. Avvio fortissimo di, che fa 4/4 dal campo nei primi minuti, conche difende senza grinta ea muovere pe si va subito sull’1-9 e time-out obbligato per i padroni di casa. Lo stop, però, bloccae dal rientro in campo il parziale è tutto per la Reyer, che con un 12-0 ribalta il punteggio e prova ad allungare. Si lotta molto, ora, anche se ...

