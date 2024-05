CEI - mons Baturi | Invochiamo la pace Momento di grande dolore e incertezza

(Di lunedì 20 maggio 2024) ROMA – “I vescovi con la Veglia di preghiera per lahanno voluto dare un segno importante. Sulla tomba di Pietro, invocando Maria Regina della, hanno voluto chiedere che ci sia, finisca la guerra e queste terribili divisioni”. Così il segretario generale della CEI,. Giuseppe, ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ha spiegato il senso della Veglia di Preghiera per lain programma stasera a San Pietro, con diretta su Tv2000 a partire dalle 20, in occasione dell’apertura della 79ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. “I campi di grano tornino a coltivare vita”, ha aggiunto, “piuttosto che a seminare morte. Speriamo che i bambini possano avere di nuovo un futuro. Si ascolti il ...

“Se avessi dovuto votare ieri sul l’invio delle armi in Ucraina , avrei votato contro , ma non è una novità perché nel Pd ci sono già deputati e senatori che hanno votato in modo diverso dalla maggioranza del partito“. Sono le parole pronunciate ai ...

“Il mio passato di assessore regionale all’Ambiente in Calabria nella giunta guidata da Forza Italia? Un impegno bellissimo che ho accettato per amicizia nei confronti di Jole Santelli, che ho avuto l’onore di aiutare per difendere la Calabria ...

Papa Francesco è tornato a parlare di pace . Lo ha fatto all’Arena di Verona , davanti ai 10mila spettatori dell’incontro “Arena di pace – Giustizia e pace si baceranno”. “La pace non sarà mai frutto della diffidenza, dei muri , delle armi puntate gli ...

