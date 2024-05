Luigi Guida morto per malore improvviso presidente Consorzio Ionian Shipping

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tarantini Time Quotidiano, ènella giornata di oggi 20 maggio, a causa di un. L’uomo che aveva 49 anni, è stato trovato senza vita in ufficio e vani sono stati i tentativi di rianimarlo. Lascia la moglie Alessandra e due figlie. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Daniele Petrucci , amministratore delegato di Opera Laboratori , è morto per un malore improvviso alla guida . 49 anni , si è schiantato in auto a Castelfiorentino contro un albero. L'imprenditore, residente a Firenze, lascia la moglie e una figlia. ...

Iran: la morte di Raisi e la partita aperta nel regime ma a decidere resta la Guida Suprema - Iran: la morte di Raisi e la partita aperta nel regime ma a decidere resta la guida Suprema - La morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e le sue ricadute sugli equilibri di potere all’interno del regime, visti da Israele.

Lutto per il porto tarantino - Lutto per il porto tarantino - Sconcerto e dolore tra gli operatori portuali tarantini per l'improvvisa scomparsa di Luigi guida, stroncato da un malore. Operatore marittimo e già presidente del Consorzio Ionian Shipping, sposato ...

Morto il presidente Raisi, Iran al voto il 28 giugno - morto il presidente Raisi, Iran al voto il 28 giugno - morto il presidente Raisi, Iran al voto il 28 giugno. Secondo gli analisti la sua scomparsa non provocherà scossoni nel Paese ...