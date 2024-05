Terremoto Campi Flegrei e Napoli - perchè le scosse forti in serata Gente terrorizzata in strada | Sembra che la terra si sollevi Danni e scuole chiuse

Terremoto ai Campi Flegrei, i danni nei supermercati - terremoto ai campi Flegrei, i danni nei supermercati - Detersivi, olio scatolame: nei supermercati della zona sono caduti dagli scaffali diversi articoli ostruendo il passaggio tra un reparto e l'altro, come testimoniano diversi video postati in rete ...

Terremoto Campi Flegrei e Napoli, forti scosse in serata. Gente terrorizzata in strada: «Sembra che la terra si sollevi». Cosa sta succedendo - terremoto campi Flegrei e Napoli, scosse fortissime nella serata di lunedì 20 maggio: cosa sta succedendo Stavolta il terremoto ha bussato alle porte dei napoletani all'ora di

Terremoto ai Campi Flegrei: a Napoli scossa di magnitudo 4.4, la più forte da 40 anni - Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni, non ci sono feriti