Allarme bomba davanti alla scuola Morvillo Falcone nell' anniversario di Melissa Ma nella valigia c' era solo biancheria - si indaga

Allarme bomba davanti alla scuola di Melissa Bassi. Ma era una valigia vuota - allarme bomba davanti alla scuola di Melissa Bassi. Ma era una valigia vuota - BRINDISI – Proprio nel giorno in cui si è svolta la commemorazione di Melissa Bassi, a dodici anni dalla sua morte, torna la tensione nei pressi della scuola Morvillo-Falcone, proprio nella via in cui ...

Nubifragi al Nord, allerta rossa in Veneto e a Milano - Nubifragi al Nord, allerta rossa in Veneto e a Milano - Il fronte temporalesco si sposterà anche verso il Centro con un rapido peggioramento del tempo che partirà dalla Sardegna e si sposterà verso Toscana, Umbria e Lazio ...

Bomba d’acqua in Brianza: 90 millimetri di pioggia in meno di un’ora. Allerta rossa a Monza città - bomba d’acqua in Brianza: 90 millimetri di pioggia in meno di un’ora. Allerta rossa a Monza città - Colpita la zona di Cesano Maderno: alberi caduti, allagamenti e strade non percorribili. Il sindaco: alle 13.45 un inferno mai visto ma dalla Regione l’allerta è arrivata alle 14.59...” ...