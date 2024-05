Iran - Raisi è morto nello schianto in elicottero Trovato il relitto | domani i funerali Media iraniani | incidente causato da guasto tecnico

" credo nel caso di Raisi si sia trattato di incidente tecnico : si tratta di elicotteri medievali dei tempi dello Shah. Mi auguro che i nuovi governanti, in attesa del voto, lavorino per la stabilità, la pace in un'area molto complicata. L'Iran ha un ...

Il consiglio di sicurezza dell’Onu ha osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto ieri, domenica 19 maggio, in un incidente in elicottero. Un momento di raccoglimento in sua memoria dopo la tragica ...