(Di lunedì 20 maggio 2024)allestite sul ponte Copin, piazza a Mare, PalaTrincone a Monterusciello e via Napoli.in via Solfatara.

Un'importante Fuga di gas in via dell'Acqua Bullicante, in zona Tor Pignattara a Roma ha comportato l'evacuazione di una palazzina e di tre negozi. Sul posto è intervenuto il gruppo Prenestino della polizia locale per gestire la messa in sicurezza ...

Terremoto 4.4, a Pozzuoli sgomberato palazzo: montate tendopoli in strade e piazze - Terremoto 4.4, a Pozzuoli sgomberato palazzo: montate tendopoli in strade e piazze - A Pozzuoli sgomberato dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco un palazzo in via Solfatara, nella parte alta della città, per le verifiche dopo il terremoto di magnitudo 4.4 delle ore 20.10.

I Pro Palestina oggi in corteo. Nessuno sgombero ma lezioni online nelle università occupate a Torino - I Pro Palestina oggi in corteo. Nessuno sgombero ma lezioni online nelle università occupate a Torino - «Lo sgombero degli occupanti Ad oggi il tema non è stato preso in considerazione». Gli accessi al Politecnico chiusi. Le forze dell’ordine sulla strada. Nel cortile le tende degli studenti, bandiere ...

Università occupate: corteo degli studenti da Palazzo Nuovo al Politecnico, dove il rettore ha chiuso la sede - Università occupate: corteo degli studenti da palazzo Nuovo al Politecnico, dove il rettore ha chiuso la sede - (Il Fatto Quotidiano) Si conclude così la settimana di occupazione in tenda di palazzo Bo, con gli universitari in prima linea a chiedere il boicottaggio accademico dei rapporti con Israele. In mille ...