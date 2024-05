Germania alle elezioni europee | sondaggi ed esperti parlano di stabilità perduta e di nervosismo sui temi caldi della politica UE

(Di domenica 19 maggio 2024) Questa tornata elettorale europea sta generando un impatto emotivo maggiore del solito, soprattutto a Berlino. Si notano le aspettative, le paure e un primo riscontro dei possibili orientamenti di voto già per lenazionali del 2025. L’atmosfera che si respira inriguarda in effetti tutto il Vecchio Continente, perché all’Europarlamento è il Paese col più alto numero di seggi: 96 su 720. Dunque i problemi che affliggono l’elettorato tedesco potrebbero essere determinanti per il futuro di Bruxelles eUE. La situazione dell’elettorato tedescoprecedentidel 2019 la situazione socio-economica dell’elettorato tedesco era molto più serena e stabile di oggi. Di tutti gli innumerevoli fattori che hanno contribuito al peggioramento, è sufficiente citare l’aumento del costo ...

In occasione della conferenza “Europe 2024”, tenuta a Berlino dal 19 al 20 marzo, l’Ambasciata d’Italia ha ospita to un evento in collaborazione con le testate tedesche “Die Zeit”, “Handelsblatt”, “Tagesspiegel” e “WirtschaftsWoche”. In particolare, ...

Anche in Germania , come sta accadendo in altri Paesi europei, le forze di estrema destra vedono i consensi a proprio favore salire in vista delle elezioni europee del 6 e 9 giugno. Ma la società tedesca, di fronte all'ascesa di Alternative für ...

Elezioni Europee 2024, partiti alle prese con alleanze e veti: oggi chi sta con chi Maggioranza unita in Italia ma spaccata in Europa - elezioni Europee 2024, partiti alle prese con alleanze e veti: oggi chi sta con chi Maggioranza unita in Italia ma spaccata in Europa - Sono le possibili future alleanze al Parlamento Europeo a tenere banco nel dibattito politico italiano delle ultime ore.

Elezioni Europee e voto LGBTI+, guida alle candidature che aderiscono a #ComeOut4EU il programma di Ilga Europe - elezioni Europee e voto LGBTI+, guida alle candidature che aderiscono a #ComeOut4EU il programma di Ilga Europe - La chiusura di questo banner mediante la selezione dell’apposito comando, la X in alto a destra, comporta il permanere delle impostazioni di default, senza pregiudicare la continuazione della navigazi ...

Elezioni europee: le potenziali implicazioni per l’azionario - elezioni europee: le potenziali implicazioni per l’azionario - “Le imminenti elezioni europee potrebbero accelerare un cambiamento nelle priorità politiche dell’Unione Europea (UE), con implicazioni potenzialmente significative per i titoli azionari della regione ...