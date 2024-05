Alessandro Stucovitz è lo scialpinista italiano morto travolto da una valanga in Svizzera: trascinato per centinaia di metri, illeso il compagno - alessandro stucovitz è lo scialpinista italiano morto travolto da una valanga in Svizzera: trascinato per centinaia di metri, illeso il compagno - Verso mezzogiorno proprio dal versante nord si è staccata una valanga È alessandro stucovitz, 38enne di Milano, esperto discesista estremo, lo scialpinista morto domenica travolto da una valanga ...

