Campi Flegrei - l’Osservatorio Vesuviano | Non escludo altre scosse forti nella notte

Terremoto Campi Flegrei, paura per due forti scosse 3.5 e 4.4 - Terremoto campi Flegrei, paura per due forti scosse 3.5 e 4.4 - 67 del 20/12/2016. Poco fa la Sala Operativa Ingv-OV ha localizzato due forti scosse di terremoto di magnitudo 3.5 e 4.4 a distanza di poco tempo. Gente in strada a Napoli. Tanta paura a Pozzuoli. Due ...

Scosse Campi Flegrei, sindaco di Pozzuoli a Tgcom24: "Popolazione stanca e spaventata" - scosse campi Flegrei, sindaco di Pozzuoli a Tgcom24: "Popolazione stanca e spaventata" - Così il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni a Tgcom24, dopo le ultime"scosse nei campi Flegrei, intervallate da quella di magnitudo 4.4 delle 20.10, che ha creato panico in molti.

Terremoto Napoli, scuole chiuse martedì 21 maggio a Fuorigrotta e in altri tre quarteri - Terremoto Napoli, scuole chiuse martedì 21 maggio a Fuorigrotta e in altri tre quarteri - Lo ha deciso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo la riunione tecnica in Prefettura per via delle forti scosse di terremoto ... dopo lo sciame sismico che si sta registrando ai campi Flegrei, ...