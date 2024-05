Panico al luna park di San Severo - la giostra si rompe | 12 ferit - diversi sono gra -i, anche bimbi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Grave incidente nel Foggiano: unaallestita per la Festa della Madonna del soccorso ha avuto un cedimento strutturale. Dodici persone coinvolte, la maggior parte minori; 4 sarebbero in gravi condizioni.

Una ragazza francese di 27 anni, Jennifer Drapcand, è morta a causa di un incidente su una giostra , in un luna park . La Tragedia è avvenuta tra sabato 20 e domenica 21 aprile: mentre il macchinario era in movimento, le protezioni hanno ceduto e ...

