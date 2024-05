F1 - Charles Leclerc sul nuovo ingegnere di pista | Bozzi ha svolto un gran lavoro questo weekend a Imola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024)si aspettava qualcosa in più daldi, in cui ha raccolto comunque un buon terzo posto nelPremio dell’Emilia Romagna 2024, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari puntava alla vittoria sul tracciato romagnolo, potendo contare sul primo aggiornamento aerodinamico introdotto sulla SF-24, ma superare la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen si è rivelato sostanzialmente impossibile in gara. “La gara di oggi è stata buona, ci siamo avvicinati ancora di più ai nostri rivali e con una qualifica migliore avremmo potuto regalare ai nostri tifosi un risultato anche migliore. Dopo il cambio gomme con le hard avevo un ottimo ritmo e riuscivo a recuperare su Lando e Max, mentre nel finale la McLaren andava più forte ...