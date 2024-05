Raisi su un elicottero medievale Iran - la verità di Tajani

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Parlai un'ora conprima dell'attacco a Israele. Tentati di dissuaderlo, ma non ci diedero molto retta. Gli parlai anche degli attacchi degli Houthi alle nostre navi mercantili». Lo rende noto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio. Sui sospetti di un attacco all'disottolinea che gli stessiiani non hanno avallato la pista dell'attentato. «Quello diera unacquistato ai tempi dello scià». Il ministro degli Esteri condanna anche la decisione della Corte internazionale di giustizia di chiedere l'arresto di Hamas e del premier israeliano Benjamin Netanyahu: «Trovo inaccettabile che si possa equiparare uno governo democraticamente eletto con una organizzazione ...

Si esclude l’ipotesi di un attentato dietro la Morte di Ebrahim Raisi , rimasto coinvolto con il suo entourage in un incidente in elicottero nell’Azerbaigian iraniano. Il presidente iraniano è morto con il ministro degli Esteri Hossein ...

VIDEO | Morte Raisi, recuperate le salme: le prime immagini - VIDEO | Morte raisi, recuperate le salme: le prime immagini - ROMA – L’agenzia di stampa iraniana IRNA ha diffuso le immagini del recupero delle salme del presidente iraniano Ebrahim raisi, il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, altri sei passeggeri ...

Raisi, funerali il 23 maggio a Mashhad - raisi, funerali il 23 maggio a Mashhad - Ebraihim raisi, morto ieri nello schianto dell' elicottero che lo stava trasportando, si svolgeranno il 23 maggio a Mashad, la sua città natale nella regione nor- dorientale del Khorasan. Una prima ...

Aggiornamenti in tempo reale: presidente iraniano e ministro degli Esteri uccisi in un incidente in elicottero - Aggiornamenti in tempo reale: presidente iraniano e ministro degli Esteri uccisi in un incidente in elicottero - DUBAI, Emirati Arabi Uniti - I soccorritori hanno trovato un elicottero che trasportava il presidente iraniano Ibrahim raisi, il ministro degli Esteri del ...