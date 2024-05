Rinnovo Theo Hernandez - clamorosa decisione del francese | la situazione

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha preso unaper ilcon il Milan e ha chiesto una cifra importante per restareha preso unaper ilcon il Milan e ha chiesto una cifra importante per restare. Come riportato da Daniele Longo, la prima richiesta delè superiore ai 7 milioni di euro.

Rinnovo Theo Hernandez , CLAMOROSA decisione da parte del terzino del Milan. Sta per essere venduto all’estero Bomba dalla Spagna e in particolare dal Mundo Deportivo. Theo Hernandez , tema centrale su quella che sarà il calciomercato Milan della ...

Rinnovo Theo Hernandez, il francese ha DECISO: per restare in rossonero vuole questa CIFRA - rinnovo Theo hernandez, il francese ha DECISO: per restare in rossonero vuole questa CIFRA - rinnovo Theo hernandez, il francese ha DECISO: per restare in rossonero vuole questa CIFRA. Le ultime sul terzino Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro del terzino rossonero Theo Hern ...

Milan, Theo Hernandez indiziato numero uno alla cessione - Milan, Theo hernandez indiziato numero uno alla cessione - Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera, Theo hernandez è il grande indiziato alla partenza durante il prossimo mercato estivo. Non.

Milan, Theo Hernandez chiede rinnovo e aumento: cifre e dettagli - Milan, Theo hernandez chiede rinnovo e aumento: cifre e dettagli - E uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Theo hernandez, su cui ci sono novità nelle ultime ore e non solo per l'esclusione nell'ultima partita contro il Torino: il rinnovo diventa un tema ...