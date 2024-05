Bologna - inizio da favola Poi la Juventus si risveglia | rimonta finale!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024) Inin campo due squadre diverse nei due tempi di gioco. La sfida termina 3-3 con unaa sorpresa nei minuti finali. PRIMI 45? –, sfida fra le due certe qualificate alla prossima Champions League insieme a Inter e Milan, termina 3-3. Tanti colpi di scena allo Stadio Renato Dall’Ara, dove i padroni di casa inaugurano il match in maniera strepitosa. L’approccio della squadra di Thiago Motta è impeccabile e già al secondo minuto mette sotto la, che in panchina ha Montero, sostituto dell’esonerato Allegri. La firma dell’1-0 è di Calafiori, quella del raddoppio che avviene al 12? invece è di Castro, che si inserisce di testa. Dopo pochi minuti ilinsacca anche la rete del 3-0 con Odgaard ma tutto viene annullato per ...