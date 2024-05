Sciame sismico - Manfredi sui social | Nessun danno nel comune di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo seguendo con grande attenzione loche sta interessando i Campi Flegrei. Al momento non sono segnalati danni nel territorio deldi. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24?. Lo scrive su Facebook il sindaco die della Città metropolitana, Gaetano. Nel frattempo, sono in corso a Roma nella sede della Protezione civile nazionale di via Vitorchiano i lavori dell’Unità di crisi appositamente convocata dal capo Dipartimento Fabrizio Curcio, in costante contatto con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. L’Unità di crisi si è resa necessaria dopo lo ...