Bologna-Juventus - le pagelle di CM | Milik e Yildiz cambiano la partita

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Bologna-Juventus , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Renato Dall’Ara i ragazzi di Thiago Motta partono a mille: dopo un minuto ...

Bologna-Juve 3-3, le pagelle di Di Livio: incredibile rimonta in 8 minuti ma… - Bologna-Juve 3-3, le pagelle di Di Livio: incredibile rimonta in 8 minuti ma… - Tutti i voti della partita di Serie A tra Bologna e Juve: le pagelle dell'ex bianconero Angelo "Soldatino" Di Livio ...

TJ - Sette mesi dopo.... Nicolò Fagioli! - TJ - Sette mesi dopo.... Nicolò Fagioli! - Dopo sette mesi di squalifica per la vicenda scommesse, Nicolò Fagioli riassapora il gusto del campo. Al 70' di bologna-juventus, il giovane centrocampista bianconero è ...

Serie A: in campo Bologna-Juventus 3-0 DIRETTA - Serie A: in campo bologna-juventus 3-0 DIRETTA - Al Dall'Ara i bianconeri e la festa Champions, poi il futuro di Motta. In settimana le comunicazioni sul tecnico (ANSA) ...