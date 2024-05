Davide Di Pietro rieletto come consigliere Rai in quota dipendenti | è l’erede di Riccardo Laganà

(Di lunedì 20 maggio 2024)Diè statoal secondo mandatodi Vigilanza Rai in. Entrò per la prima volta in consiglio d'amministrazione a novembre, sostituendo il mai dimenticato

Challengers: il ritorno di Guadagnino tra tennis e Hollywood - Challengers: il ritorno di Guadagnino tra tennis e Hollywood - Attualità, Cultura e Eventi, film, Challengers, Cinema , Tennis, (di Paolo Colucci) Challengers è il miglior esordio al botteghino in carriera per Luca Guadagnino che ritorna con una storia d'amore ...

Avellino, le istituzioni e l'informazione a dialogo con gli studenti irpini - Avellino, le istituzioni e l'informazione a dialogo con gli studenti irpini - Oltre 500 studenti coinvolti, e 7 scuole, tra primarie e secondarie di secondo grado, della città: sono questi i numeri che testimoniano la grande partecipazione al progetto “Le Istituzioni e ...

Un finanziatore di Toti: "Voglio più attenzione". Maxi inchiesta in Liguria, gli indagati sono 30 - Un finanziatore di Toti: "Voglio più attenzione". Maxi inchiesta in Liguria, gli indagati sono 30 - Luigi Alberto Amico e le pressioni per il rinnovo delle concessioni. Nei guai anche l’ex senatore Rossi, trattava con la Regione per Esselunga ...