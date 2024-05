Ultime notizie Calcio Estero | paura a Marsiglia per tre giocatori con spari e proiettili nelle auto

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme ...

Calcio: Palermo-Venezia 0-1, venerdì semifinale di ritorno - calcio: Palermo-Venezia 0-1, venerdì semifinale di ritorno - La prima occasione è rosanero con Gomes che va giù in area, Soleri continua a giocare e calcia verso lo specchio guadagnando un calcio d'angolo. Ancora l'attaccante al 25' colpisce al volo, ma anche ...

Calcio, pareggio pirotecnico tra Bologna e Juventus. Vittoria e salvezza per il Verona - calcio, pareggio pirotecnico tra Bologna e Juventus. Vittoria e salvezza per il Verona - Il programma del 37° e penultimo turno della Serie A 2023-2024 di calcio maschile si è chiuso quest'oggi con lo svolgimento di due posticipi che hanno ...

Una doppietta di Calafiori inframezzata dalla rete di Castro pare aver chiuso il match, poi Chiesa, Milik e Yildiz riportano i bianconeri in parità - Una doppietta di Calafiori inframezzata dalla rete di Castro pare aver chiuso il match, poi Chiesa, Milik e Yildiz riportano i bianconeri in parità - Una doppietta di Calafiori inframezzata dalla rete di Castro pare aver chiuso il match, poi Chiesa, Milik e Yildiz riportano i bianconeri in parità ...