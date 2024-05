Basket - Serie A1 | Venezia batte Reggio Emilia e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024)83-67. Nel palazzettono va in scena la gara decisiva per il passaggio al turno successivo dei playoff diA1. Laera stata pareggiata proprio dai padroni di casa con gara quattro, che questa sera staccano il pass per la. Il prossimo avversario sarà la squadra vincitrice tra Tortona e Virtus Bologna,che si deciderà domani. L’avvio diè ottimo, con gli ospiti che riescono ad allungare dopo pochi minuti in campo, marisponde dopo un time out. Nella seconda metà del parziale la Reyer controlla e alza il ritmo e solo sul finale la Reggiana accorcia le distanze. Dopo dieci minuti in campo, il risultato è ...