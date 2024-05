Veterinari - la proposta lascia senza parole | ‘per certi cani obbligo patentino’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 20 maggio 2024) Animali: per alcuni, dopo l’ennesimo caso di aggressione, i pitbull vanno gestiti in maniera “particolare” In seguito all’ennesimo episodio di aggressione da parte di un pitbull, che ha tragicamente portato alla morte di un bambino di soli 5 mesi nei pressi di Vercelli, il dibattito sull’introduzione di misure più stringenti per il possesso di determinate tipologie disi è riacceso con vigore. PITBULL -Ansa- Notizie.comMarco Melosi, presidente dell’Associazione nazionale mediciitaliani (Anmvi), propone una soluzione che potrebbe rappresentare un equilibrio tra la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto verso gli animali: l’introduzione del patentino obbligatorio.: ladel patentino fa discutere Melosi suggerisce che per possedere alcuni tipi di ...