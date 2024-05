Terremoto Campi Flegrei - scuole chiuse a Pozzuoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – "Siamo riuniti per affrontare la situazione". E' quanto fa sapere il Comune di. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà – invita l'Amministrazione comunale – potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di, e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

tendopoli allestite sul ponte Copin, piazza a Mare, PalaTrincone a Monterusciello e via Napoli. sgomberato palazzo in via Solfatara.Continua a leggere

Terremoto Campi Flegrei, paura per due forti scosse 3.5 e 4.4 - terremoto Campi Flegrei, paura per due forti scosse 3.5 e 4.4 - 67 del 20/12/2016. Poco fa la Sala Operativa Ingv-OV ha localizzato due forti scosse di terremoto di magnitudo 3.5 e 4.4 a distanza di poco tempo. Gente in strada a Napoli. Tanta paura a pozzuoli. Due ...

Terremoto Campi Flegrei, il boato e la scossa immortalati in un video - terremoto Campi Flegrei, il boato e la scossa immortalati in un video - Un boato fortissimo, rumore di cocci e due persone in fuga. Pochi secondi che bastano a raccontare la paura vissuta dai cittadini di pozzuoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che alle ore 2 ...

Terremoto Napoli, scuole chiuse martedì 21 maggio a Fuorigrotta e in altri tre quarteri - terremoto Napoli, scuole chiuse martedì 21 maggio a Fuorigrotta e in altri tre quarteri - Lo ha deciso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo la riunione tecnica in Prefettura per via delle forti scosse di terremoto. Nella giornata di ... Le scuole saranno chiuse anche nei comuni di ...