Ho un' amica da assumere | Liguria - quella telefonata firmata Pd ad Aldo Spinelli

(Di lunedì 20 maggio 2024) «Ma stai tranquillo, a me hanno detto che la portano la proroga della concessione... Senti un po', domani mattina la figlia di un mio caro amico, si chiama Ambra, viene a fare un colloquio da voi. Le dai un occhio per favore?». Così Claudio Burlando, plenipotenziario del Pd in, ex sindaco di Genova, due volte presidente della, già ministro dei Trasporti e della Navigazione parlava, intercettato, con l'imprenditore, in ansia perché la proroga trentennale della concessione del Terminal Rinfuse tardava ad arrivare. Burlando rassicurava la sua antica conoscenza in ambasce, lo confortava spiegando di aver parlato con chi di dovere e poi chiedeva il favorino: che, mi assumi la figlia del mio amico? È corruzione anche questa, interessamento in cambio di una cortesia? No, non lo è, a meno che non ...