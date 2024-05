Bologna-Juventus è la partita valida per la 37a giornata di Serie A in programma lunedì 20 maggio alle ore 20:45 con diretta TV su DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle formazioni .Continua a leggere

Bologna Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Bologna Juventus streaming TV – Oggi, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 20,45 Bologna e Juventus scendono in campo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna , partita ...

La Juve recupera una partita che era persa, da 0-3 a 3-3 con il Bologna in 8 minuti: decisivo Yildiz - La juve recupera una partita che era persa, da 0-3 a 3-3 con il Bologna in 8 minuti: decisivo Yildiz - Bologna-juventus finisce 3-3. Una partita da due volte. I padroni di casa dominano e si portano sul 3-0 (doppietta Calafiori e Castro), la juve non molla ...

Fagioli riassapora il campo: al 70' subentra a Rabiot, sotto gli occhi di Thiago e Spalletti - Fagioli riassapora il campo: al 70' subentra a Rabiot, sotto gli occhi di Thiago e Spalletti - L'ultima partita giocata era stata Atalanta-juventus 0-0, il 1° ottobre 2023, giocando 78 minuti. Poi la panchina al derby col Torino. Poi i guai e la squalifica. Ieri Nicolò Fagioli ha chiuso il cerc ...

Pessima partenza della Signora al Dall'Ara, e dal settore occupato dai tifosi bianconeri qualcuno già rimpiange il vecchio tecnico - Pessima partenza della Signora al Dall'Ara, e dal settore occupato dai tifosi bianconeri qualcuno già rimpiange il vecchio tecnico - Pessima partenza della Signora al Dall'Ara, e dal settore occupato dai tifosi bianconeri qualcuno già rimpiange il vecchio tecnico ...