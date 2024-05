Bologna Juventus finisce a reti pari Ma i rossoblù restano terzi ed esplode la festa

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Prima la squadra di Thiago Motta che domina per larga parte del match andando sul 3-0 con doppietta di Calafiori e rete di Castro, poi, nell’ultimo quarto d’ora, ledi Chiesa, Milik e Yildiz. Pareggio dai due volti al "Dall'Ara" tra. Nemmeno due minuti sul cronometro ed è ila sbloccare il parziale, sul corner non liberato bene dalla difesa juventina e raccolto da Calafiori che con il piatto batte Szczesny. Vantaggio che dopo poco meno di dieci minuti diventa doppio con la rete di Castro. La formazione di Thiago Motta sembra tenere bene il campo davanti ad unapriva di idee. A inizio ripresa sono però proprio i bianconeri a mandare un segnale, con il recupero alto di Rabiot e il sinistro a incrociare parato da ...

12 maggio 2024: una data che resterà impressa nella mente dei tifosi del Bologna . Una qualificazione in Champions League inaspettata alla vigilia. Il sogno Champions League per il Bologna è diventato realtà al termine di Atalanta-Roma. Il triplice ...

Bologna, Saputo: "Stagione bellissima. Motta Faremo di tutto per continuare con lui" - bologna, Saputo: "Stagione bellissima. Motta Faremo di tutto per continuare con lui" - Le parole di Joey Saputo, presidente del bologna, dopo il pareggio contro la Juventus ...

Il Bologna domina la Juve per 75' ma poi finisce in parità: da 3-0 a 3-3 in 8'. Montero debutta con una grande rimonta - Il bologna domina la Juve per 75' ma poi finisce in parità: da 3-0 a 3-3 in 8'. Montero debutta con una grande rimonta - bologna-Juventus 3-3 reti : 2'pt e 8'st Calafiori, 11'pt Castro, 31'st Chiesa, 38'st Milik, 39'st Yildiz bologna (4-1-4-1): Skorupski 6; Posch 6, Lucumì 5.5, ...

Serie A, partita pazza al Dall’Ara: Bologna-Juventus termina 3-3 - Serie A, partita pazza al Dall’Ara: bologna-Juventus termina 3-3 - Il monday night ha regalato una partita stellare al campionato di Serie A. Il match tra bologna e Juventus si è appena ...