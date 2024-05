Calafiori | 'Futuro con Motta? Non so se resterà La Roma? Doveva andare così - meglio per m - per loro non so'

Show fra Bologna e Juventus, è 3-3 - Show fra Bologna e Juventus, è 3-3 - Szczesny allunga in angolo il tiro di Freuler. Sugli sviluppi del corner (2') calafiori risolve con successo il flip- per. Juve frastornata,Urbanski al cross Castro di testa indisturbato raddoppia (11 ...

Bologna, Calafiori a DAZN: 'Futuro Non lo so, non ancora' - Bologna, calafiori a DAZN: 'Futuro Non lo so, non ancora' - Riccardo calafiori, a DAZN, parla così del suo futuro. LA STAGIONE - "Una stagione memorabile per tutti. Peccato non vincere stasera, non possiamo ri.

CALAFIORI: "Stagione memorabile per tutti, un peccato non vincere stasera. Futuro Non lo so ancora" - calafiori: "Stagione memorabile per tutti, un peccato non vincere stasera. Futuro Non lo so ancora" - Il difensore del Bologna Riccardo calafiori, obiettivo di mercato della Juventus, è stato intervistato da Dazn: "E' stata una stagione memorabile per tutti. Peccato non ...