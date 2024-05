Terremoto a Napoli - Campi Flegrei senza pace | è il sisma più violento

AGI - Uno sciame sismico nei Campi Flegrei , con scosse che si susseguono da questa mattina, allarma il Napoletano. Quattro scosse in particolare questa sera hanno portato anche gente in strada. Una, poco dopo le 20.10, a una magnitudo stimata ...

Terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo 3.5 a Agnano, tutti i dettagli - terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo 3.5 a Agnano, tutti i dettagli - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 19:51 con epicentro a Agnano, in provincia di napoli. La profondità stimata è stata di circa 2.8 Km. Potete monitorare tutte le ...

Terremoto Napoli, scuole chiuse martedì 21 maggio a Fuorigrotta e in altri tre quarteri - terremoto napoli, scuole chiuse martedì 21 maggio a Fuorigrotta e in altri tre quarteri - Lo ha deciso il sindaco di napoli, Gaetano Manfredi, dopo la riunione tecnica in Prefettura per via delle forti scosse di terremoto. Nella giornata di martedì 21 maggio 2024 le scuole di alcuni ...

Terremoto Napoli, domani scuole chiuse a Pozzuoli e Bacoli - terremoto napoli, domani scuole chiuse a Pozzuoli e Bacoli - Gli istituti di ogni ordine e grado con sedi nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli e sul territorio della IX e X Municipalità di napoli domani chiusi ...