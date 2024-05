Serie A - la classifica aggiornata dopo la 37ª giornata | Inter +19

Palermo-Venezia 0-1, Pierini decide l'andata della semifinale playoff - Palermo-Venezia 0-1, Pierini decide l'andata della semifinale playoff - Il Venezia si è aggiudicato la semifinale di andata dei playoff di serie B contro il Palermo. I lagunari hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Nicholas Pierini, che ha deciso la sfida con ...

Serie A - Bologna-Juventus 3-3: Calafiori non basta, i bianconeri recuperano dallo 0-3 in un finale folle - serie A - Bologna-Juventus 3-3: Calafiori non basta, i bianconeri recuperano dallo 0-3 in un finale folle - serie A - Posticipo assurdo al Dall'Ara: doppietta di Calafiori e gol di Castro, ma nel finale segnano Chiesa, Milik e Yildiz.

