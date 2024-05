Qualiano | domani scuole chiuse - il sindaco torna sui suoi passi

(Di lunedì 20 maggio 2024). Dopo l’annuncio del primo cittadino, la rivolta sui social. Verifiche alle strutturedopo il post che annunciava l’apertura per, gli giunge una valanga di critiche sui social. Talmente tante da costringere il primo cittadino dire sui. Ha così predisposto l’ordinanza di chiusura al fine di verificare gli istituti scolastici sul territorio. “Ho appena firmato l’ordinanza per la chiusura di tutte ledi ordine e grado sul territorio comunale. Dopo le due forti scosse di terremoto ho subito attivato il (COC) CENTRO OPERATIVO COMUNALE per ...

Incidente per Gaetano Di Vaio, grave il produttore di Gomorra - Incidente per Gaetano Di Vaio, grave il produttore di Gomorra - Il produttore, regista e attore napoletano Gaetano Di Vaio, 56 anni, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano in Campania dopo un incidente avvenuto la scorsa notte a qualiano, vici ...

Incidente stradale nel napoletano, gravissimo l’attore Gaetano Di Vaio: dinamiche ancora da chiarire - Incidente stradale nel napoletano, gravissimo l’attore Gaetano Di Vaio: dinamiche ancora da chiarire - Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, su cui stanno indagando i carabinieri, avvenuto la scorsa notte in quella che è l’arteria principale che collega il comune di qualiano alla ... di un ...

A Gratteri il premio alla legalità degli studenti della scuola Siani di Villaricca - A Gratteri il premio alla legalità degli studenti della scuola Siani di Villaricca - Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, sarà premiato domani dai ragazzi della scuola Giancarlo Siani di Villaricca ... dalle associazioni Schierarsi Villaricca, Schierarsi qualiano, C.As.A e Terra ...