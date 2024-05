Bologna Juve - per Montero prima panchina e subito un record

Bologna, 20 maggio 2024 - L'ultima volta che il Bologna, ancora in pieno clima di festa dopo aver raggiunto la matematica qualificazione alla prossima Champions League una settimana fa, aveva battuto in casa la Juventus era il 29 novembre 1998, a ...

Il calcio, a volte, presenta degli incroci davvero strani con un timing tutto suo. In settimana Massimiliano Allegri ha dato di matto, dopo la vittoria della Coppa Italia, venendo esonero e rischia il licenziamento per giusta causa. Il nome caldo ...

Il Bologna domina ma alla Juve bastano 15' per pareggiare 3-3 - Il Bologna domina ma alla juve bastano 15' per pareggiare 3-3 - Il Bologna domina e dà spettacolo per 75 minuti al Dall'Ara mettendo sotto per 3-0 la juventus, ma i bianconeri alla prima di montero sulla panchina si svegliano negli ultimi 15' e pareggiano per 3-3 ...