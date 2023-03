Quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner nel ranking ATP battendo Alcaraz? Le proiezioni a Miami (Di venerdì 31 marzo 2023) Questa notte (non prima delle ore 01.00 italiane) Jannik Sinner scenderà in campo per affrontare Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Andrey Rublev ed Emil Ruusuvuori, se la dovrà vedere contro il fuoriclasse spagnolo. Sarà il sesto scontro diretto tra i due giovani talenti del circuito internazionale: l’altoatesino è sotto per 2-3 nei precedenti e insegue un pronto riscatto dopo la sconfitta rimediata un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il nostro portacolori è tornato nella top-10 del ranking ATP e sogna di battere l’attuale numero 1 al mondo, privandolo così dello scettro internazionale (la corona passerebbe al serbo Novak Djokovic). Jannik ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Questa notte (non prima delle ore 01.00 italiane)scenderà in campo per affrontare Carlosnella semifinale del Masters 1000 di. Il tennista italiano, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Andrey Rublev ed Emil Ruusuvuori, se la dovrà vedere contro il fuoriclasse spagnolo. Sarà il sesto scontro diretto tra i due giovani talenti del circuito internazionale: l’altoatesino è sotto per 2-3 nei precedenti e insegue un pronto riscatto dopo la sconfitta rimediata un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di. Il nostro portacolori è tornato nella top-10 delATP e sogna di battere l’attuale numero 1 al mondo, privandolo così dello scettro internazionale (la corona passerebbe al serbo Novak Djokovic)....

