Classifica Forbes sui giovani talenti europei under 30, all'interno tre ragazzi di Latina. Dei dieci giovani italiani citati dalla famosa rivista statunitense, ben tre provengono dal territorio pontino. La Classifica, nell'ultima edizione del giornale riporta i trenta giovani talenti europei del momento. Per il territorio pontino, i nomi selezionati dalla rivista americana sono quelli di Luca Petrone, Kola Tyler e Simone Quarta. Saranno loro i pionieri, secondo il giornale specializzato, i pionieri del presente e del futuro in campo tecnologico. I giovani talenti di Latina nominati su Forbes Luca Petrone è un ...

