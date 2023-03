Addio a Luigi Colombo, già segretario della Camera del Lavoro di Palermo (Di giovedì 30 marzo 2023) La Cgil Palermo esprime cordoglio e commozione per la morte di Luigi Colombo, segretario responsabile della Camera del Lavoro di Palermo dal 1978 al 1980, avvenuta questa mattina a Palermo. Colombo e’ entrato in Cgil giovanissimo, nel 1963 e’ stato componente della segreteria della Camera del Lavoro Palermo, pochi anni dopo Pio La Torre. E quando ha lasciato la guida della Cgil per proseguire il suo impegno in politica da parlamentare del Pci, lo ha sostituito Franco Padrut. Colombo, come lui stesso ha raccontato, fu convinto proprio da Pio La Torre, segretario della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) La Cgilesprime cordoglio e commozione per la morte diresponsabiledeldidal 1978 al 1980, avvenuta questa mattina ae’ entrato in Cgil giovanissimo, nel 1963 e’ stato componentesegreteriadel, pochi anni dopo Pio La Torre. E quando ha lasciato la guidaCgil per proseguire il suo impegno in politica da parlamentare del Pci, lo ha sostituito Franco Padrut., come lui stesso ha raccontato, fu convinto proprio da Pio La Torre,...

