La lampada che tieni accesa sul comodino la sera mentre usi il cellulare: il suo consumo ti sorprenderà (Di domenica 26 marzo 2023) La usiamo tutti, ma occhio ai suoi consumi: la stangata è notevole e vediamo come ovviare subito. Quando arriva la sera è bello starsene a letto a guardare il proprio smartphone. Ci sono le ultime comunicazioni di lavoro alle quali rispondere. Ci sono i pettegolezzi degli amici su WhatsApp da sbirciare. Guardare Facebook e Instagram è davvero irrinunciabile. Il nostro smartphone ormai ci serve praticamente a tutto e quando arriva la sera e il momento di divertirsi con esso. Ecco quanto consuma la lampada sul comodino – ilovetradingNon è bene dormire con lo smartphone vicino perché le sue radiazioni possono interferire con le funzioni del nostro organismo. Durante la giornata controlliamo il nostro cellulare innumerevoli volte. Questo essere sempre attaccati allo smartphone è qualcosa di inevitabile al ...

