Ucraina, Putin: "Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia" | Zaporizhzhia, annunciato un nuovo sopralluogo del direttore dell'... (Di sabato 25 marzo 2023) 25 mar 18:11 Zaporizhzhia, Aiea: Grossi visiterà la centrale la prossima settimana Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, si recherà alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 marzo 2023) 25 mar 18:11, Aiea: Grossi visiterà la centrale la prossima settimana Ilgenerale'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, si recherà alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - MarcoFattorini : Nei canali Telegram ucraini sta spopolando il video della risposta di Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle: «Ci dit… - GiovaQuez : Tolti Mannocchi e Parsi, vi sintetizzo il contributo degli altri ospiti su guerra in Ucraina e mandato per Putin: e… - orsobrunoUAPDV : ???????????????????????? Putin: 'i guerrafondai prevedono di inviare più di 400 carri armati in Ucraina, durante questo periodo… - Waits5 : RT @jacopo_iacoboni: Alla fine la visita di Xi Jinping a Mosca non ha prodotto nulla: zero accordi concreti firmati (zero. anche sul Siberi… -