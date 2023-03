Salerno | l’omicidio del 33enne avvenuto con un taglio alla gola

(Di sabato 25 marzo 2023) A, era stato barbaramente ucciso con unnetto, ildel Bangladesh trovato senza vita, domenica scorsa, nell’area di Capitolo San Matteo. E’ quanto emerso – come riporta “La Città” – dall’autopsia effettuata sulla salma. Non sarebbero risultati segni di colluttazione. Le indagini proseguono Ancora senza identità, intanto, la vittima: la Questura diha chiesto collaborazione all’Ambasciata del Bangladesh per risalire alle generalità del giovane. Si indaga. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Omicidio a Salerno: l’autopsia dovrà chiarire i misteri sullo sgozzamento del 33enne - tvoggi : OMICIDIO A SALERNO, VITTIMA UCCISA SUL POSTO Non è ancora stata accertata l’identità del cadavere ritrovato nella m… -

Ci auguriamo che'attuale legislatura prosegua in questa ricerca della verità. Continuare, quindi, in questo lavoro certosino per stabilire i legami sul territorio, perché undi questo ......il 18 gennaio 1994 in un agguato avvenuto sull'autostrada... è di "straordinario rilievo", secondo'accusa, perché ... al ruolo dei Papalia, all'di Umberto Mormile e alla nascita di un ......ore la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per... ma il pubblico ministero ha chiesto'archiviazione. A questa scelta, ... A febbraio un caso analogo ha avuto luogo a, dove un uomo ...