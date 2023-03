Torino, costruito un occhio sano dai suoi non vedenti: cieco torna a vedere (Di venerdì 24 marzo 2023) 'E' stato come nascere di nuovo' L'anziano aveva perso da 30 anni la vista dall'occhio sinistro per una cecità retinica irreversibile e negli ultimi 10 anni era divenuto cieco dall'occhio destro per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 marzo 2023) 'E' stato come nascere di nuovo' L'anziano aveva perso da 30 anni la vista dall'sinistro per una cecità retinica irreversibile e negli ultimi 10 anni era divenutodall'destro per ...

