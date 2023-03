Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero: “Il nostro sport è in evoluzione. Minisini un pioniere” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Siamo tornati questa settimana dal Canada dove ha avuto luogo la prima uscita internazionale della stagione. Siamo molto contenti per il primo posto, l’Italia non aveva mai ottenuto il primo gradino del podio nella disciplina del doppio femminile, che mi vede gareggiare con Linda Cerruti. Non è un punto d’arrivo, ma di partenza. Lo sport è in grande evoluzione anche perché c’è stata una grandissima modifica del regolamento. Siamo in preparazione per gli Europei e i Mondiali in Giappone di luglio”. Lo ha detto ai microfoni di sportface Lucrezia Ruggiero, medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest nel duo misto di Nuoto artistico, dopo il convegno “Il valore dell’acqua nello sport”, organizzato dall’Associazione sportiva Luiss in occasione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Siamo tornati questa settimana dal Canada dove ha avuto luogo la prima uscita internazionale della stagione. Siamo molto contenti per il primo posto, l’Italia non aveva mai ottenuto il primo gradino del podio nella disciplina del doppio femminile, che mi vede gareggiare con Linda Cerruti. Non è un punto d’arrivo, ma di partenza. Loè in grandeanche perché c’è stata una grandissima modifica del regolamento. Siamo in preparazione per gli Europei e i Mondiali in Giappone di luglio”. Lo ha detto ai microfoni diface, medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest nel duo misto di, dopo il convegno “Il valore dell’acqua nello”, organizzato dall’Associazioneiva Luiss in occasione ...

