Melanoma day - convegno alla Camera | troppe diagnosi tardive

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il melanoma cutaneo rappresenta una forma di cancro della pelle che origina dalle cellule pigmentate, i melanociti, responsabili della produzione di melanina. Sebbene il melanoma costituisca solo una frazione dei casi totali di tumori cutanei, la sua incidenza è in costante aumento, sottolineando la rilevanza cruciale di comprenderne a fondo le dinamiche e le sfide associate. La principale causa del melanoma è rappresentata dall’esposizione eccessiva ai raggi UV, sia da fonti naturali, come il sole, sia da fonti artificiali, come le lampade abbronzanti. Tuttavia, fattori genetici, antecedenti familiari di melanoma, pelle chiara e un sistema immunitario indebolito sono tutti elementi che possono aumentare il rischio di sviluppare questa forma di cancro della pelle. Il melanoma cutaneo è piuttosto raro nei bambini e colpisce soprattutto intorno ai 45-50 anni, anche se l’età media ...

Screening gratuito del melanoma: a Genova torna 'A Fior di Pelle' dal 16 al 18 maggio - ... le visite della giornata del 17 maggio presso l'Ospedale Galliera saranno organizzate in partnership con l' Associazione Melanoma Day . 'Grazie a tutti coloro che si impegnano per la prevenzione e ...

Chivasso: torna "Shopping ed aperitivo in musica" - ... 22 con l' Associazione Il volo del Colibrì per il "Melanoma Day" che proseguirà anche domenica 5 maggio con la camminata non competitiva. Tutte le informazioni in locandina.