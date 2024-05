L’Acchiappatalenti nel mondo non esiste E ora sappiamo perché

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'Acchiappatalenti, il nuovo show di Rai 1 ideato e condotto da Milly Carlucci, non è altro che l’ennesimo concentrato di più format in uno. Se fatta bene, però, un’idea poco originale può anche risultare apprezzabile, ma in questo caso è troppa la confusione e incomprensibile la vera mission della trasmissione. Si basa tutto sulla sfida tra cinque talent scout, per l’appunto gli acchiappatalenti (Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara), e la loro capacità di acchiappare il talento migliore prima ancora che si esibisca. Giusto il tempo di vedere la clip di presentazione e captare se sul palco è appena arrivato un vero artista oppure no. E’ una questione di “colpo di fulmine“, come ripete più volte la conduttrice. Di fatto, si procede – a suon di colpi di martelletto – con scelte un po’ a caso. ...