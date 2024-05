La Biblioteca di Giochi Netflix si Arricchisce con Sonic Mania Plus - Katana Zer - Braid e Altri a Maggio

La Biblioteca di Giochi Netflix si Arricchisce con Sonic Mania Plus , Katana Zero , Braid e Altri a Maggio Netflix continua a espandere la sua offerta di Giochi per i suoi abbonati, con nuovi titoli che arricchiscono la piattaforma a Maggio . Questo ...

Roblox accoglie Netflix Nextworld, il parco a tema One Piece, Stranger Things e altri - Roblox accoglie netflix Nextworld, il parco a tema One Piece, Stranger Things e altri - netflix Nextworld è ora disponibile in accesso anticipato e funge da hub in cui i giocatori possono accedere ad aree e giochi basati su serie e film netflix. Ogni area si collega a una versione beta ...

Su Roblox il parco divertimenti virtuale di Netflix - Su Roblox il parco divertimenti virtuale di netflix - Un'esperienza immersiva per i fan delle serie netflix netflix ha fatto il suo ingresso nel mondo di Roblox con l'apertura di un parco divertimenti ...

Lo spettacolo Exploding Kittens di Netflix sembra assolutamente folle - Lo spettacolo Exploding Kittens di netflix sembra assolutamente folle - netflix è in procinto di creare un adattamento animato del gioco di carte Exploding Kittens da un po' di tempo ormai, e per fortuna ora è quasi arrivato. Lo streamer ha rilasciato un trailer completo ...