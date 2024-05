Il calcio allo stato barbarico | tifosi bloccano lo Standard Liegi - partita annullat - giornalisti minacciati

(Di venerdì 10 maggio 2024) Clamorosa protesta in Belgio: idelloprendono in ostaggio la squadra, laal centro di allenamento e le impediscono di raggiungere lo stadio per disputare ladel massimo campionato contro il Westerlo. Il match èo: vittoria a tavolino per gli ospiti.

In queste settimane hanno lanciato di tutto in campo, d alle palline da tennis a monetine di cioccolato, costringendo a ritardare il calcio di inizio delle partite . Ma alla fine, i tifosi tedeschi hanno vinto la loro battaglia: la Dfl, ...

Il match di Ligue 2 ( Serie B francese) tra Troyes e Valenciennes è stato interrotto (poi sospeso) a pochi minuti dalla fine per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi del Troyes . tifosi del Troyes contro il City Group Il club appartiene ...

Incredibile quanto accaduto in Belgio questa sera. Per protesta nei confronti della proprietà 777 Partners (la stessa alla guida del Genoa in Italia) alcuni tifosi dello Standard Liegi hanno bloccato la squadra costringendola a non poter lasciare ...

Cordone di sicurezza per i tifosi del Marsiglia in piazzale Alpini, tra cori e petardi - Foto e video - Cordone di sicurezza per i tifosi del Marsiglia in piazzale Alpini, tra cori e petardi - Foto e video - I tifosi FRANCESI. I tifosi si sono radunati in piazzale degli Alpini intorno alle 12 del 9 maggio: viabilità parzialmente modificata in zona stazione. Poco dopo le 17 i supporter francesi sono stati ...