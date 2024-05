Unieuro Forlì cade in casa in gara3 contro Vigevano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024), 10 maggio 2024 –inal PalaElachem, finendo ko 76-67 per mano dial termine di un match sempre all’inseguimento. Priva anche di Pollone, la squadra biancorossa paga a caro prezzo una serata ben poco brillante al tiro, in cui il solo Johnson (19 e 10 rimbalzi) ha tenuto alta la bandiera. La Pallacanestro 2.015 conduce così 2-1 la serie: domenica alle ore 18 si torna in campo per gara4.è subito bollente. Break iniziale di 9-0, Smith colpisce in ogni salsa e i padroni ditoccano il +15 (24-9) a fine primo quarto. L’, del resto, segna il primo canestro dopo 4’50” di gioco, tira malissimo (7/32 nel primo tempo) e la reazione arriva soltanto a inizio secondo periodo, quando si riavvicina fino al -9 ...